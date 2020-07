대선 앞둔 트럼프, '약값 인하' 행정명령 서명 예고

[아시아경제 정동훈 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 약값 인하를 골자로 한 행정명령에 서명한다.

23일(현지시간) 백악관이 공개한 일정에 따르면 트럼프 대통령은 24일 오후 약값 정책 관련 백악관 행사에서 연설을 마친 후 약값 인하 행정명령에 서명한다. 주드 디어 백악관 대변인은 "트럼프 대통령은 세계에서 가장 혁신적인 백신과 치료법을 확보하는 동시에 더 저렴하게 약품을 제공할 수 있는 모든 방안을 모색 중"이라고 밝혔다.

주요 외신들은 대선을 앞둔 트럼프 대통령이 유권자의 관심이 높은 약 값 인하 문제를 들고 나온 것이라고 평가하고 있다.

앞서 다수의 공화당 의원과 제약사는 해외 의약품 가격과 국내 약값을 맞추는 것은 자유시장 원칙에 위배되는 '가격 통제'라며 반대해왔다다만 행정명령이 약값에 미치는 영향이 제한적이며, 정식 규제 절차 마련까지 시간이 걸린다는 점에서 실제 행정명령의 효력이 발휘되려면 시일이 소요될 것으로 보인다.

