[아시아경제 황준호 기자] 국립과천과학관은 여름방학과 화성탐사선 발사가 집중된 시기에 맞추어 'Why? 화성'이라는 주제로 온라인 대화(토크) 방송을 30일 오후 8시부터 90분간 국립과천과학관 유튜브 채널과 페이스북에서 진행한다.

이번 방송에서는 전문가들을 통해 화성 탐사선을 개발해 보내는 이유가 무엇인지 알아본다. 온라인 3원 생중계로 진행하는 이번 방송에는 나사(NASA) 태양계 홍보대사로 활동 중인 엘카미노 대학의 폴 윤 교수와 한국천문연구원 심채경 박사가 참여한다. 이날 예정(한국시간 20시50분)된 미국 나사의 화성탐사선 발사 시간에는 로켓 공학자의 해설과 함께 발사 장면을 지켜 볼 수 있다.

국립과천과학관 이정모 관장은 "장소에 구애받지 않고 방송을 시청하면서 우주에 대한 궁금증을 충족하고, 우주 탐사에 대한 더 큰 호기심을 키워볼 수 있을 것"이라고 말했다.

