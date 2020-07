교육부, 25일 발대식 갖고 공식화



[아시아경제 이현주 기자] 원격교육의 세계화를 위해 교원이 중심이 된 전문 그룹이 꾸려진다.

교육부는 25일 오후 세종시티오송호텔에서 이러닝 세계화 사업(ODA)을 선도할 그룹'리드(LEAD)' 발대식을 개최했다고 26일 밝혔다.

리드는 정보통신기술(ICT) 선도교원 184명과 15명의 민·관학 전문가, 11개 에듀테크 기업이 함께 참여한다. 이들은 협력국 교원을 대상으로 강의를 실시하고 관련 기술들을 연수해 줄 계획이다. 이번 발대식을 통해 이러닝 세계화 사업을 더욱 체계적으로 지원한다. 교육부는 매년 개발도상국 정책가 및 교원을 대상으로 이러닝 경험을 전수해왔으며 기자재 등을 지원해왔다.

출범식은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 온·오프라인 병행 방식으로 진행됐다. 몰도바 교육부 차관과 주한 파라과이 대사 등도 온라인으로 참여했다.

