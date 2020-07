[아시아경제 이기민 기자] 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 16,100 전일대비 750 등락률 +4.89% 거래량 1,316,229 전일가 15,350 2020.07.24 14:08 장중(20분지연) close 은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 255억9200만원으로 지난해 같은 기간(영업손실 382억7400만원) 대비 흑자 전환한 것으로 집계됐다고 24일 공시했다.

현대로템의 영업이익은 올해 1분기(116억6900만원)에 비해서도 119.3% 올랐다.

매출액은 6566억3600만원으로 전년 같은 기간(6318억7300만원) 대비 3.9% 증가했다. 순이익은 244억6700만원으로 흑자로 돌아섰다.

현대로템의 올해 2분기 영업 실적은 금융정보업체 에프엔가이드가 집계한 증권사 평균치인 매출액 6629억원, 영업이익 87억원을 상회하는 수치다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr