동국제강, 컬러강판 디자인 초격차 강화

[아시아경제 황윤주 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 6,020 전일대비 200 등락률 -3.22% 거래량 627,671 전일가 6,220 2020.07.24 14:07 장중(20분지연) close 은 임직원들을 대상으로 '2020 컬러강판 디자인 트렌드 및 신제품 발표회’를 진행했다. 이번 발표회는 컬러강판 신규 전략 제품을 제안하고, 디자인의 역할을 확대하기 위해 기획됐다.

행사를 주관한 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 6,020 전일대비 200 등락률 -3.22% 거래량 627,671 전일가 6,220 2020.07.24 14:07 장중(20분지연) close 디자인팀은 이번 발표회의 키워드로 ‘add+’를 선정했다. 디자인과 컬러가 제품에 새로운 가치를 더해 고부가가치화를 이끌어낸다는 의미로 선정된 키워드다.

고급 건축 내외장재용 컬러강판 럭스틸(Luxteel)의 새로운 디자인으로 '순환'을 키워드로 한 세가지 테마가 제안됐다. 2020년 트렌드인 ‘필(必)환경 시대’에 부응하는 새로운 테마는 ▲ add digital 컬러강판계의 새로운 도전, 디지털 프린팅 제품 기반의 'Hi, Digital' ▲ add pattern 럭셔리한 색상과 텍스처 효과로 스틸 본연의 아름다움을 강조한 'Touched Star' ▲ add idea 이미 개발된 제품 중 빛을 보지 못한 채 숨겨져 있는 보물 같은 제품 'Hidden Treasure'로 요약된다.

재활용이 가능한 친환경 건축자재 본연의 특성을 가진 럭스틸은 최근 옛 건축물 위에 현대적 감성을 더한 ‘재생건축물’의 내외장재로도 주목받고 있다.

한편, 가전용 컬러강판 앱스틸(Appsteel)의 새로운 디자인으로는 ‘집’을 키워드로 세 가지 테마가 제안됐다. 가구와 어울리는 맞춤제작형 가전제품의 약진이 특징인 시장의 트렌드가 반영된 새로운 테마도 결정됐다.

동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 6,020 전일대비 200 등락률 -3.22% 거래량 627,671 전일가 6,220 2020.07.24 14:07 장중(20분지연) close 은 이번 발표회의 내용을 향후 해외 지역별 프로모션과 적극 연계하여 컬러강판의 디자인 부분에서도 초격차 전략을 이어간다는 방침이다.

한편, 이번 행사는 코로나19 확산에 따라 참석자 전원이 체온 측정을 하고 마스크를 착용하는 등 정부의 방역지침을 준수하며 진행됐다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr