국민 48% "민주당 보궐선거 후보 내야"…다만 민심은 '정부 심판론' 기울어

[아시아경제 강나훔 기자] 내년 서울ㆍ부산시장 보궐선거에서 '더불어민주당이 후보를 내야한다'는 여론이 '내지 말아야 한다'는 여론보다 우세한 것으로 조사됐다. 재보궐 선거 민심에서는 '정부 심판론'이 '정부 지원론'보다 높아 지난 총선 직전 결과와 차이를 보였다.

한국갤럽은 지난 21~23일 만 18세 이상 1000명을 대상으로 민주당의 보궐선거 공천에 대한 여론조사를 벌인 결과 '민주당이 후보를 내야 한다'는 의견이 48%, '후보를 내지 말아야 한다'는 이견이 40%로 각각 나타났다고 24일 밝혔다. 13%는 의견을 유보했다.

특히 민주당 지지층에서는 '후보를 내야 한다'는 응답이 73%였고, 미래통합당 지지층에서는 '후보를 내지 말아야 한다'가 80%에 달해 극명한 의견차이를 보였다. 무당층과 성향 중도층에서는 양측 의견이 각각 40%대로 팽팽했고, 보궐선거 대상 지역인 서울에서도 마찬가지였다.

다만 내년 보궐선거에서 여당의 승리를 바라는 '정부 지원론'보다는 야당 후보의 당선을 바라는 '정부 심판론'이 우세한 것으로 나타났다. 조사 결과, '현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 응답은 37%, '현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 응답은 49%로 나타났다.

'정부 지원론'은 민주당 지지층, 광주ㆍ전라 지역(이상 68%), 진보층(64%), 40대(52%) 등에서 상대적으로 많았다. '정부 심판론'은 통합당 지지층(95%), 보수층(77%) 외 대부분의 응답자 특성에서 근소하게나마 앞선 것으로 나타났다.

이는 지난 4월 국회의원선거 직전과 사뭇 달라진 결과다. 지난 총선 직전 30대와 50대에서는 정부 지원론이 우세했고, 중도층에서는 정부 지원ㆍ견제론이 비슷했다.

한편, 문재인 대통령의 국정 수행 지지율은 전주보다 1%포인트 내린 45%로 나타났다. 부정률은 5%포인트 상승한 48%로 조사됐다.

정당지지도는 더불어민주당 41%, 미래통합당 23%, 정의당 7%, 국민의당 3%, 열린민주당 2% 순으로 집계됐다.

이번 조사는 전국 18세 이상 성인 8256명에게 접촉해 최종 1000명이 응답을 완료, 12%의 응답률을 기록했으며 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

