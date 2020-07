[파생상품 ABC]선물 가격은 어떻게 정해질까

[아시아경제 박지환 기자] 파생상품을 투자할 때 '선물'이란 단어를 자주 듣는다.

선물의 사전적 의미는 '선매후물'. 즉 선매매 후물건 인수도의 거래방식을 뜻한다. 다시 말해 상품이나 금융자산을 미리 결정된 가격으로 미래 일정 시점에 인도, 인수할 것을 약속하는 거래란 말이다. 선물거래의 경우 매매가 이루어진 후 일정 시점이 지나야 대금결제와 물건의 인수도가 동시에 이뤄진다.

한국거래소에 따르면 선물가격은 선물시장에서 결제 월종목별로 매도와 매수 세력에 의해 결정된다. 선물 가격은 장래 일정시점의 현물가격이기 때문에 현물가격이 선물가격의 중요한 결정요소가 된다.

이론적으로 1년 후 인도를 조건으로 하는 금선물을 구입하는 것과 현재 현물인 금을 매입해 1년간 보유하는 것은 똑같다. 이 때문에 특정시점의 선물 가격은 그 시점에 현물을 매입해 만기까지 보유할 경우 발생하는 비용의 합계라고 할 수 있다. 발생 비용에는 우선 현물을 매입하기 위해서는 자본이 필요하므로 자본조달비용과 이자비용이 있다. 또 만기시점까지 보관하는 비용도 발생한다. 만기일이 다가올수록 선물 이론 가격은 현물가격과 같아지는데 보관비용과 이자비용이 만기일이 다가올수록 제로가 되기 때문이다.

일반상품과 달리 유가증권과 같은 현물로 보유할 경우에는 배당소득이나 이자소득 등 중간소득이 발생하는 부분도 감안해야 한다. 이 경우 소득 부분을 선물가격에서 차감해야 한다.

다만 선물가격은 장래 현물가격 전망에 따른 수요와 공급에 의하여 변동한다. 선물가격은 현물 가격이 상승할 것으로 전망되면 선물 이론 가격보다 높게 형성되고 그 반대로 하락할 것으로 예상되면 선물 이론가격보다 낮게 형성된다. 선물가격이 선물 이론가격과 항상 일치하지 않는 것도 이런 이유에서다.

