트럼프 "플로리다 전당대회취소‥급여세 면제 포기"

급여세 면제 대신 학교지원 예산 통과 요구

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 환자수가 400만명을 넘어서자 도널드 트럼프 미국 대통령이 다음달 24∼27일 플로리다 잭슨빌에서 예정된 공화당 전당대회를 취소했다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 코로나19 TF 브리핑에서 이같이 밝히고 플로리다 내 코로나19 재확산 상황에 비춰 잭슨빌 전대 일정이 적절치 않다면서 대규모 전대를 열 적절한 시기가 아니라고 말했다.

트럼프 대통령은 자신의 대선 출정식이될 전당대회를 취소했지만 다른 형태로 수락 연설을 할 것이라고 설명했다.

트럼프 대통령은 대의원들이 최초 전당대회 예정 장소였던 노스캐롤라이나에서 모이게 될 것이라고 예고했다. 트럼프 대통령은 노스캐롤라이나주가 사회적 거리두기 원칙을 고수하자 전당대회 장소를 플로리다주 잭슨빌로 변경한 바 있다.

CNN방송은 트럼프 대통령이 지난 수개월간 대면 전당대회를 개최하고 후보지명 수락 연설을 하겠다는 입장이었지만 이를 뒤집었다고 전했다.

이날은 미국의 코로나19 누적환자 수가 400만명을 넘어선 날이다. 미 존스홉킨스대학은 이날 오후 미국의 코로나19 확진자 수를 402만6288명, 사망자 수를 14만4032명으로 집계했다.

트럼프 대통령의 '역주행'은 이뿐만이 아니다. 트럼프 대통령은 코로나19의 재확산이 심각한 일부 주에서는 가을 학기개학을 몇주 연기해야 한다는 입장도 밝혔다. 그는 "이러한 주에서는 주지사가 통계에 근거해 개학 여부를 결정해야 한다"고 말했다.

트럼프 대통령은 가을학기 대면 수업 재개를 강력히 주장해왔다. 그는 민주당을 향해 5차 경제지원 법안에 학교지원 예산을 넣어야 한다고 압박하기도 했지만 민주당은 물론 공화당 일부 의원들도 반대한 급여세 면제에 대해서는 없던일로 되돌렸다. 트럼프 대통령은 앞서 급여세 면제가 없는 경기부양법안에는 서명하지 않겠다고 언급한 바 있다. 트럼프 대통령은 급여세 면제를 포기하는 대신 학교지원예산에 주력한 것으로 추정된다.

앞서 이날 스티븐 므누신 재무장관도 공화당의 경기부양 법안에 급여세 인하가 포함되지 않을 것이라고 밝힌 바 있다. 대신 공화당은 개인당 1200달러의 현금을 다시 지급하고 이달말로 종료되는 실업급여 확대조치는 기존 임금의 70%를 보전하는 방식으로 연장을 추진하고 있다고 밝혔다.

