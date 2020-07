한수원, 체코원전 입찰준비 철저…"원전 생태계 상생발전"

특별좌담회서 미래 원자력산업 발전방향 제시

[아시아경제 문채석 기자]한국수력원자력은 23일 서울 한국의 집에서 '원전산업 생태계 상생발전을 위한 특별좌담회'를 개최했다고 밝혔다.

좌담회엔 정재훈 한수원 사장을 비롯한 산학연 전문가와 협력중소기업 대표, 원자력전공 대학생 등 30여명이 참석했다.

이들은 원전산업 생태계 발전을 위해 노력해온 한수원의 성과를 진단했다.

주제발표에선 강재열 한국원자력산업협회 부회장이 원자력산업 생태계 현황을 발표했다.

이어 임승열 한수원 원전수출처장이 원전 수출사업 추진현황 발표를 하면서 체코원전 입찰에 대비해 철저히 준비해나갈 계획이라고 설명했다.

임 처장은 루마니아, 슬로베니아 원전 기자재 공급 입찰 수주 등 최근 중소기업 기자재 해외수출 성공사례를 소개하기도 했다.

최득기 한수원 원전사후관리처장은 원전 해체사업 전망에 대해 발표했다.

박상형 한수원 디지털혁신추진단장은 원전 디지털 신사업 계획 발표를 통해 미래 먹거리 창출을 위한 신시장, 신사업 개척 추진 각오를 밝혔다.

전체토의에선 산학연, 기업 등 전문가들이 원전산업 생태계 상생발전을 위한 토의를 했다.

원자력 관련 전공 대학생들도 참석해 원자력산업의 미래 발전방향에 많은 관심을 보였다.

정 사장은 "앞으로도 각 분야 전문가들과 지속적으로 소통하고 협력해 원전산업 생태계 상생발전에 힘을 모을 것"이라며 "신시장, 신사업 개척으로 신성장 동력을 적극 발굴, 추진해나가겠다"고 말했다.

