기안기금, 기간산업 협력업체 최대 1조 유동화증권 인수

[아시아경제 조강욱 기자]40조원 규모로 조성된 기간산업안정기금(기안기금)이 다음주부터 기간산업 협력업체를 시작으로 본격 투입된다. 또 기간산업협력업체 지원프로그램을 확정하고 최대 1조원 규모로 후순위 유동화증권을 인수하기로 했다.

기안기금은 23일 KDB산업은행에서 제9차 기금운용심의회를 개최해 기간산업 협력업체 운영자금 지원프로그램 운용 및 기금의 후순위증권 인수 등 지원방안을 의결했다.

이 프로그램은 은행이 산업생태계 유지를 위해 필수적인 협력업체에 운영자금을 대출하고, 대출채권을 기초로 유동화증권을 발행하여 민간 등에 매각하는 구조다.

협력업체에 대한 지원 규모는 최대 5조5000억원이며, 이를 위해 기금은 프로그램에 최대 1조원의 자금을 지원한다.

프로그램 참여 은행간 협약 체결을 조속히 체결하고 다음주 중 프로그램을 개시할 계획이다.

대상기업은 기안기금 지원대상 업종내 기업의 협력업체(중소·중견기업)로 원청기업, 소관 부처 등이 협업해 산업생태계 유지 차원에서 필수적인 업체를 선정하게 된다. 자금용도는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)ㅇ로 인한 경영상 어려움 해소를 위한 신규 운영자금(기존 은행권 대출 상환 용도로 활용 금지)이다.

