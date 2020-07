기아車, 2분기 영업익 전년比 72.8% 감소…그래도 '흑자 사수'(종합)

[아시아경제 성기호 기자] 기아자동차의 올해 2분기 영업이익이 1451억원으로 전년 동기 대비 72.8% 감소한 것으로 나타났다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 여파가 그대로 반영된 것이지만, 증권가 컨센서스(전망치 평균) 762억원을 넘어서는 수치다. 현대·기아자동차 모두 2분기 흑자를 기록해 글로벌 자동차 업체 대부분이 적자가 예상되는 가운데 그나마 선방했다는 평가다.

기아차는 23일 서울 본사에서 '2020년 2분기 경영 실적 컨퍼런스콜'을 갖고 2분기 실적이 ▲매출액 11조 3688억원(전년 동기 대비 21.6%↓) ▲영업이익 1451억원(72.8%↓) ▲경상이익 2114억원(67.8%↓) ▲당기순이익 1263억원(75.0%↓) 등으로 집계됐다고 밝혔다.

판매 부분에서는 글로벌 시장에서 전년 대비 27.8% 감소한 51만 6050대를 기록했다. 구체적으로 보면 ▲내수가 전년 대비 26.8% 증가한 16만 1548대 ▲해외가 전년 대비 39.7% 감소한 35만 4502대 등으로 나타났다.

매출부분은 국내 시장에서의 역대 최다 판매, RV와 신차 중심의 판매 믹스 개선에 따른 대당 단가 상승 및 우호적인 원-달러 환율 영향에도 불구하고 글로벌 판매가 큰 폭으로 감소하면서 전년 대비 21.6% 감소한 11조 3688억원을 기록했다.

매출원가율은 해외 공장의 가동 차질에 따른 고정비 부담 증가로 전년 대비 0.9%포인트 상승한 84.8%를 기록했다. 판매관리비율은 전사적인 비용 절감 노력이 있었지만 매출 감소 등의 영향으로 전년보다 1.5%포인트 높은 13.9%를 기록했다. 이에 따라 영업이익은 지난해보다 72.8% 감소한 1451억원을 기록했고, 영업이익률은 전년 대비 2.4%포인트 하락한 1.3%로 집계됐다.

한편 올해 상반기까지 기아차의 글로벌 누적 판매는 ▲국내에서 전년 대비 14.6% 증가한 27만 8287대 ▲해외에서 21.8% 감소한 88만 6448대 등 총 15.4% 감소한 116만 4735대를 기록했다. 상반기 매출액은 전년 대비 3.8% 감소한 25조 9357억원, 영업이익은 47.7% 감소한 5896억원으로 집계됐다.

주우정 기아차 재경본부장(상무)은 "북미·유럽 권역 등 선진 시장은 현재 100% 육박하는 딜러 운영으로 상반기 같은 락다운은 해소됐다"며 "하반기에는 상반기와 같은 무자비한 사태는 없을 것으로 보이며, 딜러 운영도 정상적으로 이뤄질 것"이라고 밝혔다

하지만 "아프리카·중동·인도 등 신흥시장은 아직까지 50~70% 수준으로 운영되고 있어 여전히 어렵다"며 "글로벌 전체로는 94%의 딜러가 정상 운영되고 있기 때문에 하반기에는 판매상황이 개선될 것으로 예측하고 있다"고 설명했다.

기아차는 하반기에 수익성 높은 신차 중심의 판매 역량 집중과 수요 회복을 대비한 생산 및 판매 능력 관리를 통해 경쟁력을 확보해 나간다는 계획이다. 국내에서는 하이브리드 판매 개시로 경쟁력을 높인 신형 쏘렌토와 곧 출시를 앞두고 있는 신형 카니발 등 신차 판매를 중심으로 하반기 개별소비세율 변경 등에 따른 수요 위축에 적극 대응해 안정적인 판매를 추진한다는 방침이다.

주 본부장은 "4세대 카니발을 8월 출시할 계획"이라며 "내수 판매 목표는 연간 6만대 수준"이라고 밝혔다. 이어 올 하반기에는 카니발 대기 수요를 실현하고 경쟁 모델의 수요를 흡수하는 방식으로 최대한 카니발 신차 효과 활용할 것이라고 덧붙였다.

해외에서는 판매 호조세를 이어가고 있는 텔루라이드와 셀토스의 판매에 집중하고, 신형 K5와 쏘렌토, 쏘넷(인도 엔트리급 SUV) 등 신차를 주요 시장에 차질 없이 투입해 판매 모멘텀을 이어갈 계획이다.

코로나19를 극복하기 위해 유동성도 확대한다. 주 본부장은 "코로나19 등 외생변수가 크게 작용해서 악화될 수 있는 여러가지 상황있다"며 "그 대비책으로 유동성 부분은 당초 사업 계획보다 2조원가량 늘어난 연말까지 약 13조 이상은 유지할 수 있을 것"이라고 말했다.

