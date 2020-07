정의당 “통합당, 태영호 색깔론 공격수로 내세워…실로 저질”

[아시아경제 임춘한 기자] 정의당은 23일 태영호 미래통합당 의원이 이인영 통일부 장관 후보자 청문회에서 ‘주체사상을 아직도 신봉하느냐’고 질문한 것에 대해 “아직도 국회 한복판에서 이런 질문이 나온다는 사실에 기가 막히다”며 “태 의원과 같은 탈북자를 색깔론의 공격수로 전면에 내세우는 통합당의 행태는 실로 저질이라 할 수밖에 없다”고 비판했다.

김동균 정의당 부대변인은 이날 논평을 통해 “용맹성을 입증하라고 최전선에 세우는 형벌부대마냥 태 의원을 가장 믿지 않는 것은 바로 통합당일지도 모른다”며 “진정 태 의원을 대한민국의 일원으로 인정한다면 더 이상 지금과 같은 가혹한 역할을 맡기지 않기 바란다”며 이같이 말했다.

김 부대변인은 “태 의원이 국회의원에 당선되기까지 수많은 의심의 눈초리를 받았고 여전히 일각에서도 의심을 거두지 않고 있다”며 “그러한 사상검증의 굴레에서 매일 고통받는 처지이면서 다른 이에게 똑같이 고통을 주어서야 되겠는가”라고 지적했다.

김 부대변인은 “사상검증은 과거 대한민국의 독재정권이 국민들을 억누를 때 사용하던 사악한 칼날이다. 독재에서 도망쳐 온 이가 정착한 곳에서 또 다른 독재의 칼날을 휘두르는 것은 누가 봐도 모순일 뿐”이라며 “(태 의원은) 헌법에 명시된 대한민국 국민들의 권리와 자유부터 존중하는 태도를 갖추기 바란다”고 밝혔다.

