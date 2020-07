속보[아시아경제 김지희 기자] 기아자동차는 올해 2분기 매출액이 전년 동기 대비 21.6% 줄어든 11조3688억원을 기록했다고 23일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 1451억원으로 72.8% 감소했다.

기아차의 2분기 글로벌 판매는 전년 대비 27.8% 감소한 51만6050대를 기록했다. 국내에서는 지난해 같은 기간보다 26.8% 줄어든 16만1548대, 해외에서는 39.7% 감소한 35만4502대를 판매했다.

기아차 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 전세계적 확산 영향이 본격화되며 모든 시장에서 수요가 급감하는 등 경영여건이 어려웠다”며 “이런 가운데 고수익 신 차종 및 레저용차량(RV) 판매 비중 확대, 고정비 축소 노력, 우호적 환율 영향으로 판매감소 영향을 일부 상쇄했다”고 설명했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr