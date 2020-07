영광군, e-모빌리티 관련 교육 프로그램 운영

[아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)과 ㈔한국스마트이모빌리티협회는 지난 20일부터 이모빌리티 전문인력 양성을 위한 교육 프로그램을 운영한다고 23일 밝혔다.

군은 올해 고용노동부 주관 ‘지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업’에 선정돼 22명의 교육생을 대상으로 이모빌리티 관련 이론·기능·실습교육을 오는 9월 25일까지 2개월간 진행한다.

국내 e-모빌리티 산업은 연평균 25%이상 성장해 5년 내 약 1만개 이상의 신규 일자리가 생길 것으로 예상되나, 현재 군 관내 e-모빌리티 기업에 조차도 관련 취업자를 구하기 어려워 심각한 인력난을 겪고 있다.

향후 지식산업센터, 관련기업 입주로 인해 전문 인력들의 수요가 더욱 많아질 것으로 예상된다.

군은 일자리 미스매치를 해소하고자 e-모빌리티 관련 교육훈련 프로그램을 개설했으며 관내 교육생들은 관련 기업에 취업될 예정이다.

또 지속적인 e-모빌리티 산업 고급인력 양성을 위해, 동강대학교와 산단캠퍼스 조성사업을 추진하고 있다.

이모빌리티 산업 수요에도 걸맞는 전문인력을 육성해 기업 인력난 해소 및 지역일자리 창출 효과를 기대하고 있다.

군 관계자는 “이번 사업으로 e-모빌리티 산업 전문인력부족 및 지역청년 취업난을 해결하고, 관련 기업의 관내 이전의 기폭제가 될 것이다”고 말했다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr