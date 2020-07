[아시아경제 이민지 기자] KPX홀딩스 KPX홀딩스 092230 | 코스피 증권정보 현재가 42,150 전일대비 450 등락률 -1.06% 거래량 2,388 전일가 42,600 2020.07.23 15:12 장중(20분지연) close 자회사인 KPX케미칼 KPX케미칼 025000 | 코스피 증권정보 현재가 46,200 전일대비 250 등락률 -0.54% 거래량 1,088 전일가 46,450 2020.07.23 15:12 장중(20분지연) close 이 분기배당으로 1주당 500원의 현금배당을 결정했다고 23일 공시했다. 배당금총액은 23억7761만원으로 시가배당율은 1.06%이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr