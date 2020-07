[현대차 컨콜]"중간배당 미실시, 코로나 불확실성 따른 유동성 확보 차원"

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차는 23일 2020년 2분기 경영실적 컨퍼런스콜에서 "올해 중간배당을 미실시한 배경은 경영불확실에 따른 유동성 확보의 필요성 차원에서 결정한 사항"이라며 "하반기에도 경영 불확실성과 판매 정상화 추이, 투자 전략 등을 균형적으로 고려해 올해 연간배당 수준을 결정할 계획"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr