광주시, 각종 통계정보 ‘한눈에’…스마트도시분석포털 운영

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 지도를 통해 시민들이 각종 통계정보를 한눈에 볼 수 있도록 스마트도시분석포털을 운영하고 있다고 23일 밝혔다.

통계지도 서비스는 인구, 복지시설, 빈집, 폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 광주시가 보유한 다양한 통계자료를 지리정보시스템(GIS) 분석기술과 접목해 시각화한 통계지도다.

스마트도시분석포털은 광주시 정책수립 지원 뿐 아니라 시민행복, 시민복지, 시민안전, 부동산분야 등 4개 영역에 총 15종(세부 450여 종)의 통계를 다양한 분석법을 적용해 제공, 시민들이 쉽게 이해하고 활용할 수 있도록 하고 있다.

특히 광주시는 스마트도시분석포털 이용자의 만족도와 요구사항 등을 기반으로 신규 콘텐츠를 발굴하기 위해 이달부터 내달까지 설문조사를 실시하고, 접근성, 콘텐츠 등에 대한 의견을 분석해 오는 10월까지 통계지도를 업데이트 할 계획이다.

이수원 토지정보과장은 “이용자 의견을 반영한 통계지도, 분석 모델 추가 개발 등을 통해 스마트도시분석포털을 고도화하고 다양한 통계지도를 서비스하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr