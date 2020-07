옵티머스 자금 98% 사모사채에 투자

5200억 환매중단 불가피할 듯

[아시아경제 박지환 기자] 옵티머스자산운용의 대표가 펀드 자금을 횡령해 개인 명의로 주식 등에 투자한 것으로 드러났다. 공공기관 매출 채권에 투자한다고 속여 투자자금을 모은 뒤 실제로는 위험자산 투자, 펀드 돌려막기에 활용해 환매 연기 펀드 규모는 5200억원으로 늘어날 것으로 보인다.

금융감독원은 23일 이 같은 내용의 옵티머스자산운용에 대한 중간 검사 결과를 발표했다. 금감원에 따르면 옵티머스 펀드는 투자제안서와 달리 실제 공공기관 매출채권에 투자한 실적은 없었으며, 사모사채 발행사를 부동산 등에 투자하거나 펀드 간 돌려막기에 자금을 사용했다.

옵티머스자산운용의 46개 펀드가 편입한 자산은 5235억원이었다. 안정적인 자산에 투자한다던 펀드 자금의 98%는 옵티머스 임원 등이 관리하는 비상장기업의 사모사채에 투자됐다. 회사별 투자액은 씨피엔에스(2053억원), 아트리파라다이스(2031억원), 라피크(402억원), 대부디케이에이엠씨(229억원) 등이다.

옵티머스 핵심 관계자들의 자금 횡령 정황도 드러났다. 구속된 김재현 대표는 펀드 자금 일부인 수백억 원을 개인 계좌를 통한 주식ㆍ선물옵션 매매 등에 이용했다. 옵티머스운용은 허위자료를 제출하거나 자료를 은폐하는 등 검사업무도 방해했다.

