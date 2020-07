이낙연 "행정수도, 전면적 이전 목표로 해야…상당한 준비 돼 있다"

[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당 유력 당권주자인 이낙연 의원이 23일 행정수도 이전과 관련해 "전면적 이전을 목표로 여야 간 대화를 해나가야 한다"고 강조했다.

이 의원은 이날 tbs라디오 '김어준의 뉴스공장'과의 인터뷰에서 "여야 간의 대화의 과정에서 약간은 다른 선택이 나올 수도 있다고 생각한다. 그런 유연한 자세로 대화에 임하는 것이 좋을 것 같다"며 이같이 말했다.

이 의원은 행정수도 이전이 국면전환용이라는 야당의 지적에 대해 "그렇게 해서는 진정성을 인정받지 못한다. 그건 아니다"라면서 "김태년 원내대표한테도 몇 번 확인했고, 어느 정도 준비가 돼 있는지 물어봤는데 상당한 정도까지 준비가 돼 있었다"고 말했다.

이 의원은 야당까지 끝까지 반대하면 어떻게 대응할 것이냐는 물음에 "아직 대화를 시작을 안했으니 미리 반대한다고 가정을 하는 것은 (옳지 못하다)"라며 "(야당이 끝까지 반대하기) 쉽지 않을 거라고 본다"고 말했다.

이 의원은 이어 "제가 대표가 된다면 대표로 일하는 기간(7개월) 동안에 (행정수도 지방 이전) 결론을 내릴 수 있다면 그게 최상"이라며 "기왕 집권여당이 책임을 가지고 내던진 제안이니까 어떻게 하든지 그것을 살려가도록 해야한다"고 말했다.

이 의원은 당권 경쟁자인 김부겸 전 의원이 '7개월짜리 당대표'를 거론하며 비판 수위를 높이는 데 대해 "일리 있지만, 지금은 국가적 위기에 대처하는 게 더 급하다"며 "지금 대선 얘기할 때가 아니다"라고 했다.

그는 최근 주요 현안에 말을 아낀다는 지적에 대해선 "직분에 충실하자는 것이 원칙"이라며 "국난극복위원장 시절 언론이 전당대회만 물어보는데, 일일이 답하면 조기 과열의 주범으로 몰렸을 것"이라고 말했다.

그러면서 "당과 국민이 선택하면 집권당 대표로서 할 일은 다 해야 한다"며 "총리 때 보던 이낙연이 지금 이낙연이고, 대표가 되면 또 다른 이낙연이 될 것"이라고 했다.

