현대카드, 올 연말 '쏘카 전용 신용카드' 출시한다

올 연말 쏘카 PLCC 출시 예정

쏘카 서비스 이용 시 '쏘카 크레딧' 적립

[아시아경제 기하영 기자]현대카드가 '쏘카'와 손잡고 쏘카 전용 신용카드(PLCC)를 출시한다.

현대카드는 지난 22일 현대카드 여의도 본사에서 국내 최고의 모빌리티 플랫폼 쏘카와 쏘카 전용 신용카드(PLCC) 상품 출시와 운영, 마케팅에 대한 파트너십 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

2011년 제주도에서 100대의 차량으로 서비스를 시작한 쏘카는 출시 9년 만에 회원 수 600만 명을 돌파하고, 국내 카셰어링 시장을 선도하는 리더로 자리매김 했다. 현재 쏘카는 차량 1만2000여 대와 전국 4000여 곳에 쏘카존을 운영하고 있다.

올해 말 출시 예정인 쏘카 PLCC는 쏘카 서비스 이용 시 '쏘카 크레딧(쏘카 리워드 포인트)' 적립 혜택을 제공할 계획이다. 또 쏘카와 현대카드는 쏘카 이용고객들의 카드 활용 데이터를 분석, 고객들이 자주 이용하는 분야에서도 특별 적립 혜택을 제공한다. 카드 사용을 통해 적립한 쏘카 크레딧은 쏘카를 이용할 때 현금처럼 자유롭게 사용할 수 있다.

쏘카와 현대카드는 양사의 데이터 사이언스 역량을 기반으로 다채로운 고객 맞춤형 서비스를 개발하고, 새로운 방식의 브랜드 콜라보레이션을 진행하는 등 적극적으로 협업을 펼쳐나갈 예정이다.

현대카드 관계자는 "현대카드의 PLCC 사업이 유통업계를 넘어 항공과 외식(배달), 모빌리티 산업으로까지 빠르게 확대되고 있다"며 "막강한 파트너 라인업을 기반으로 업종의 경계를 넘어 이종 PLCC간의 콜라보레이션도 기대할 수 있는 환경이 조성되고 있다"고 말했다.

