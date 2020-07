이하이, YG 떠나 AOMG로…오늘 6시 신곡 '홀로' 발매

[아시아경제 강주희 인턴기자] 가수 이하이가 YG 엔터테인먼트를 떠나 AOMG와 전속계약 체결을 공식화했다.

AOMG는 22일 오후 10시 공식 유튜브 채널을 통해서 "가수 이하이가 AOMG의 새 아티스트로 합류한다"고 밝히며 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 마치 우주에 있는 듯 몽환적인 분위기를 자아내는 이하이의 모습이 담겼다. 특유의 감미롭게 울려 퍼지는 이하이의 목소리가 듣는 이를 사로잡는다.

또 이하이는 오늘(23일) 오후 6시 신곡 '홀로'를 발매, AOMG에서의 첫 활동을 시작할 예정이다.

AOMG는 "이하이와 함께할 수 있어 기쁘다. 오래전부터 눈 여겨봐 오던 아티스트였다"며 "이하이가 더 폭넓고 활발한 음악 활동을 할 수 있도록 전폭적인 지원을 펼칠 것"이라고 전했다.

한편, 이하이는 지난 2012년 방송된 SBS 오디션 프로그램 'K팝 스타'에 출연하면서 큰 인기를 끌었다. 이후 YG 엔터테인먼트에서 솔로 가수로 데뷔, '한숨', 'Rose', '손잡아줘요' 등의 히트곡을 냈다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr