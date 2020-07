제주항공, 이스타 인수계약 해제…"불확실성 컸다"(상보)

"M&A 결실 보지 못해 안타까워"

[아시아경제 유제훈 기자] 제주항공이 이스타홀딩스와 체결한 이스타항공 주식매매계약(SPA)을 해제했다. 이로써 7개월여간 끌어온 제주항공의 이스타항공 인수·합병(M&A)은 최종 무산됐다.

제주항공은 진술보장의 중요한 위반 미시정 및 거래종결기간 도과로 인해 지난 3월 이스타홀딩스와 맺은 SPA를 해제한다고 23일 공시했다.

제주항공은 앞서 지난해 12월18일 '규모의 경제'를 이유로 이스타홀딩스와 이스타항공 인수를 위한 양해각서를 교환하고 지난 3월엔 SPA를 체결했으나, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 각종 미지급금이 문제로 대두되면서 인수 포기를 저울질 해 왔다.

제주항공은 "정부의 적극적인 지원의지와 중재노력에도 불구하고 현재 상황에서 인수를 강행하기에는 제주항공이 짊어져야 할 불확실성이 너무 크다고 판단했고 주주를 포함한 이해관계자들의 피해에 대한 우려도 큰 것이 사실"이라면서 "이번 M&A가 결실을 거두지 못한 것에 대해 안타깝다"고 밝혔다.

