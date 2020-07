경기시장상권진흥원 등 3개 기관 어디로 갈까?…23일부터 공모

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 경기 남부에 집중된 산하 공공기관의 이전을 시ㆍ군 공모로 추진중인 가운데, 절차의 신속성과 선정계획의 통일성 등을 위해 3개 기관의 선정 공고를 통합해 23일 일괄 발표했다.

이번에 통합 공고된 이전 기관은 경기도시장상권진흥원, 경기환경에너지진흥원, 경기도사회서비스원 등 총 3개 기관이다.

앞서 경기도일자리재단은 지난 3일 공고문이 발표돼 현재 공모 접수 중이며, 경기교통공사는 지난 17일 공모가 마감됐다.

이번 시ㆍ군 공모는 '소외지역 주민들의 특별한 희생엔 특별한 보상'을 강조해 온 이재명 경기도지사의 의지가 반영된 것으로 경기남부에 집중된 공공기관을 분산 배치해 지역 간 균형발전과 북부지역 등에 부족한 행정인프라 구축을 위한 조치다.

대상 시ㆍ군은 경기북부지역, 접경지역, 자연보전권역으로 고양, 남양주, 의정부 등 17개 시ㆍ군이 해당된다.

공모 접수기간은 ▲경기도시장상권진흥원 7월23~8월12일 ▲경기환경에너지진흥원 7월27~8월14일 ▲경기도사회서비스원 8월3~21일 등이다.

도는 다음 달 1차 서면심사 및 현장실사를 거쳐 9월 중 2차 프리젠테이션(PT)심사 완료 후, 최종 이전지역 선정 결과를 발표한다.

이를 위해 도는 각 기관별로 관련 분야 내ㆍ외부 전문가로 구성된 7인 내외의 선정심의위원회를 구성해 공정성을 확보하기로 했다.

선정 기준은 균형발전 기여도, 이전 기관과의 지역 연관성, 환경여건, 도정 협력도 등이다.

공모에 선정된 시ㆍ군은 이전 대상기관과 연계한 종합균형발전 계획을 수립하고, 기관이 사용할 건물 및 부지 등의 정보를 제공하는 등 경기도와 지속적으로 협의해 이전을 추진하게 된다.

최원용 도 기획조정실장은 "이번 공모는 지역 간 불균형에 따른 소외감 없는 경기도를 만들어 나가는 첫걸음"이라며 "3개 기관 통합 공고를 통해 속도감 있게 추진해 최적지에 입지할 수 있도록 노력하겠다"고 약속했다.

한편 소상공인과 전통시장 육성을 담당하는 경기도시장상권진흥원은 지난해 9월 설립됐으며 현재 수원 컨벤션센터 5층에 자리잡고 있다. 국공립 사회복지시설 수탁 운영 및 종합재가서비스를 제공하는 경기도사회서비스원은 올해 1월 수원시 경기도인재개발원에 문을 열었다. 미세먼지 저감과 신재생에너지 보급 확산 사업을 담당할 경기환경에너지진흥원은 올 하반기 설립 예정이다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr