포항시, 12년만에 시내버스 노선 전면 개편…관광지 연계 노선 확충

이강덕 시장 "내년부터 친환경 전기차로 교체"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시가 오는 25일부터 시내버스 노선을 전면 개편한다. 이번 버스노선 개편은 지난 2008년 이후 12년 만이다.

현재 109개 노선에 걸쳐 200대가 운영되고 있는 기존의 체계를 전체 119개 노선으로 확대 개편하는 한편 친환경 전기버스 63대(31.7%)를 증차한 263대를 운행하게 된다.

급격한 고령화 사회진입과 미세먼지 등 대기오염을 감안, 자가용 차량보다는 대중교통의 활성화에 맞춘 정책의 변화가 절실하다는 판단에 따른 노선 개편이란 게 포항시의 설명이다.

지난 2017년 노선개편 추진단을 구성한 포항시는 전문기관의 용역 안을 바탕으로 의회와 시민들의 의견을 반영해 노선개편안을 확정했다. 의 추진을 준비해왔다.

당초 지난해 7월로 예정됐던 전기버스의 인증 차질로 인해 올해로 연기되는 진통을 겪기도 했다. 이번 개편에 따라 현행 995회 운행되던 도심지역의 버스운행 횟수가 1323회로 32.5%나 크게 늘어난다. 이에 따라 배차시간도 기존의 25~30분 간격에서 10~15분으로 크게 줄면서 시민들이 더욱 편리하게 버스를 이용할 수 있게 됐다.

현재 시내버스 이용이 어려웠던 한동대, 용흥동, 호미곶, 초곡지구 등이 서비스 권역으로 편입되고, 지역의 주요 관광지를 연결하는 노선이 크게 증편되면서 대중교통을 이용한 관광지 접근이 한층 수월해졌다.

이강덕 시장은 "이번 노선개편을 계기로 내년부터는 예산이 더 투입되더라도 국·도비를 확보해 11년 연식이 된 버스의 경우, 50% 수준에서 친환경 전기차로 교체하는 등 자가용 차량 대신에 대중교통을 많이 활용할 수 있도록 적극 추진해 나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr