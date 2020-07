돌체앤가바나뷰티 뮤즈 청하의 '썸머룩 5'

[컬처&라이프부 최정화 기자] 돌체앤가바나 뷰티가 뮤즈 청하와 함께 여름 바캉스 메이크업을 공개했다.

마르끌레르 8월호를 통해 진행된 이번 화보에서 청하는 솔라 글로우 브론징 드롭으로 자연스러운 음영을 표현하고, 돌체앤가바나 뷰티의 솔라 글로우 파우더 듀오로 아름다운 광채를 완성했다. 입술은 더 온리원 립스틱 코랄 선셋으로 매력적으로 연출했다.

또 다른 화보 속 청하는 솔라 글로우 일루미네이팅 드롭으로 광채 피부를 완성한 후, 솔라 글로우 파우더 듀오 스위트 핑크와 돌치시모 푸치아로 볼과 입술을 핑크 톤온톤으로 연출하고, 패션아이즈 인텐스 볼륨 마스카라를 이용해 인형처럼 사랑스러운 눈매로 러블리한 모습을 극대화했다.

돌체앤가바나 뷰티와 함께한 청하의 화보는 '마리끌레르' 8월호와 마리끌레르 웹사이트에서 만나볼 수 있다.

사진=돌체앤가바나뷰티

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr