[대구경북통합신공항 - D9] 이철우 지사, 군위군서 막판 설득작업

이통장연합회 등과 릴레이 간담회…"사즉생의 심정"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 오는 31일 대구경부통합신공항 공동 후보지 신청 마감 시한이 9일 앞으로 다가온 가운데 '다시뛰자 경북 범도민추진위원회'는 22일 군위군 현지사무실에서 긴급 임시회를 개최했다

이날 임시회에는 100여명이 위원들이 참석해 통합신공항 공동후보지(의성 비안·군위 소보) 유치에 뜻을 같이하는 군위군민들에게 감사의 뜻을 전하면서 군위군의 공동후보지 유치 신청을 해 줄 것을 간곡히 호소했다.

이철우 도지사는 "통합신공항이 무산되면 군위와 의성은 물론, 대구·경북이 재도약 할 수 있는 기회를 잃어 역사의 죄인이 될 수 있다. 공동 후보지인 군위 소보가 유치 신청될 수 있도록 남은 기간 동안 사즉생(死卽生)의 심정으로 통합신공항 이전지 선정에 최선을 다해 나가자"고 강조했다.

홍순임·안세근 공동위원장은 "통합신공항은 글로벌 기업 유치, 공항기반 여객·물류 서비스 다변화와 공항연계 지식서비스업 동반 발전은 물론, 대구경북의 우수한 제조기반을 토대로 전자·소재·기계·자동차 등 4차산업 전반에 엄청난 파급효과를 불러올 것"이라며 "31일까지 범도민추진위원회가 최선을 다해 공항유치 신청이 이루어지도록 힘을 모으겠다"고 밝혔다.

긴급 회의가 끝난 후 범도민추진위원회 위원들은 군위군 현장을 다니면서 군민들을 직접 만나 공동후보지 유치 신청이 이뤄질 수 있도록 호소했다.

이철우 도지사는 전날에 이어 22일에도 군위 현장사무실에서 경북지역 사회단체를 대상으로 통합신공항 유치를 위한 현장간담회를 이어갔다. 이날 오전 10시 경북이통장연합회와 생활공감정책참여단 80여명이 참석한 가운데 간담회를 진행하고, 이어서 모범운전자회경북지회?버스운송사업조합?택시운송조합 회원들을 대상으로 통합신공항 유치 필요성을 강조했다.

최종 마감일인 31일까지 군위군에 머물 예정인 이 지사는 23일에는 사회단체장들과 군위 전통시장에서 장보기를 하며 직접 상인과 주민들을 만나 군민들의 이해와 양보를 이끌어 낼 계획이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr