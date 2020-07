경남대, LINC+사업단 '리빙랩네트워크' 발족 … "생활문화 혁신"

"지역혁신과 공동의 목표 달성 위해 노력"

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남대학교 LINC+사업단은 창원컨벤션센터(CECO) 컨벤션홀에서 '경남리빙랩네트워크 발족식'을 공동 개최했다고 22일 밝혔다.

'경남리빙랩네트워크발족준비위원회' '지역문제해결플랫폼 경남' 주관으로 열린 이날 행사는 경남대, 경남과학기술대, 경상대, 인제대, 창원대, 경상남도 공동 주최로 마련됐다.

경남리빙랩네트워크 참여 21개 기관은 '발족 선언서' 에서 "지역혁신과 공동의 목표를 달성하기 위한 책임감 있고 투명한 의사결정과 우리 사회가 직면한 에너지·환경·주거·고령화 등 생활 문제를 해결하기 위한 구체적 방안을 도출해 나가겠다"고 다짐했다.

발족식에 이어 '제20차 한국리빙랩네트워크 포럼'이 열렸다. 포럼에서 과학정책기술연구원 송위진 선임연구위원은 '한국 리빙랩 현황과 과제'를 주제로, 경남도 사회혁신추진단 윤난실 단장은 '경상남도 사회혁신 리빙랩'을 주제로, 경남대 LINC+사업단 정은희 지역사회혁신센터장은 '지속가능한 리빙랩 모델 운영사례'를, 인제대 김해발전전략연구원 최인규 원장은 '인제지역공헌 뉴딜센터와 리빙랩 전략'을 발표했다.

이날 행사에는 경남대 박재규 총장과 김경수 경남도지사, 경남과기대 김남경 총장, 인제대 전민현 총장, 한국전기연구원 최규하 원장, 재료연구소 이정환 소장, 경남테크노파크 안완기 원장, 창원산업진흥원 백정한 원장 등 100여 명이 참석했다.

