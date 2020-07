[아시아경제 온라인이슈팀]

모델 우주안이 독특한 매력의 수영복 화보를 공개했다.

최근 우주안은 자신의 인스타그램에 수영복 사진들을 올렸다. 사진 속 우주안은 블루, 레드 등 트로피컬한 무늬의 옆트임이 인상적인 수영복을 입고 창가에 걸터 앉아 카메라를 응시하고 있다. 강렬한 눈빛과 빼어난 보디라인이 시선을 끈다.

이를 본 팬들은 "너무 매력 있어요" "섹시 카리스마" 등의 반응을 보였다.

