함안군, 코로나19 적극 대응한 우수공무원 5인 선발

근무평정 가점, 특별휴가 등 인사상 인센티브 부여 예정

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군은 적극 행정 장려와 공직사회 적극 행정 분위기 확산을 위해 ‘2020년 상반기 적극 행정 우수공무원’ 5명을 선발했다고 22일 밝혔다.

군은 상반기 중 ▲적극적 업무 추진으로 성과를 창출하거나 창의적·도전적 정책 추진과 성과 달성을 위해 노력한 공무원 ▲주민 중심 민원 또는 갈등을 해결한 공무원 ▲코로나 19 적극 대응 및 기타 적극적인 업무태도로 귀감이 되는 공무원 등을 대상으로 우수공무원을 선발했다.

총 12건의 사례를 추천받아 실적검증과 1차 실무심사 및 2차 인사위원회 심의를 거쳐 최종 5명의 우수공무원을 선발했다.

우수상은 수박 드라이브 스루 운영 등을 한 원예유통과 오세석 유통지원 담당과 관내 기업과 소상공인에 대한 신속한 지원을 한 경제 기업과 손영자 상공지원 담당이 선정됐다.

또한 장려상은 복지 사각지대 대상자를 적극적으로 발굴한 행복 나눔과 조견지 주무관과 감염병 확산 등을 막기 위해 소아청소년과 진료실을 이전 운영 등을 한 보건행정과 옥행자 진료담당, 박둘선 감염병 관리 담당 등이 선정됐다.

김준간 함안군 부군수는 “적극 행정 성과에 대한 적절한 보상이 있다면 적극 행정 분위기는 저절로 퍼질 것”이라며 “하반기에도 적극 행정 우수사례 경진대회를 통해 적극적인 노력이 돋보이는 우수사례를 발굴하겠다”라고 말했다.

