총 4923명 대상 마스크 17만2300장 지원

[아시아경제 박종일 기자] 구로구(구청장 이성)가 코로나19 예방을 위해 가정양육수당 아동들에게 마스크를 지원한다.

지원 대상은 올해 5월 기준으로 가정양육수당을 받고 있는 24개월 미만 아동 3152명과 24개월 이상 아동 1771명 등 총 4923명이다.

1명 당 35장씩 총 17만2300장의 덴탈마스크를 제공한다.

24개월 미만 아동의 경우 식품의약품안전처의 ‘영유아 마스크 미착용 권고’에 따라 아동 대신 부모에게 성인용 마스크를 배부한다.

구로구는 8월7일까지 동주민센터를 통해 마스크 지급을 완료할 계획이다.

구로구 관계자는 “중앙방역대책본부에 따르면 마스크 미착용 시 코로나19 감염 위험성이 5배나 더 높은 것으로 나타났다”며 “코로나19 예방을 위해 마스크 착용을 철저히 해주길 부탁드린다”고 당부했다.

