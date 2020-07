▲김봉선씨 별세, 김성환(신영 사장·신영건설 대표)씨 모친상 = 22일 오전 07시 40분, 서울대병원 장례식장 1호실, 발인 24일 오전 6시 02-2072-2010

