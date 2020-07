포스트 코로나 시대 위한 도시·건축 토론의 장 마련

[아시아경제 임온유 기자] 서울주택도시공사(SH공사)와 대한건축학회는 23일 유튜브 실시간 방송을 통해 「포스트 코로나 시대, 스마트 도시와 건축」에 대한 주제로 공동 심포지엄을 개최한다고 22일 밝혔다.

SH공사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후의 시대에 대비하여 청신호주택, 컴팩트시티, 스마트시티 등 주요사업 추진 시 어떤 전략과 실행방안을 마련해야 하는지에 대한 전문가들의 의견청취와 논의를 위하여 이번 심포지엄을 기획했다.

이번 심포지엄에서는 이명식 동국대 교수가 ‘도시와 건축을 위한 질문들’ 주제로 기조발제한다. 이어 △정재용 교수(홍익대학교)의 ‘도시계획의 과제와 방향’ △손진식 처장(한국도로공사 미래전략처장)의 ‘대도심 물류공간 개발수요 대응방안’ △김은희 연구위원(건축공간도시공간 연구소)의 ‘건축이슈와 정책방향’ △박진철 교수(중앙대학교)의 ‘건축환경설비적 대응방안’ 등 다양한 주제에 대하여 도시설계, 건축계획, 설비계획 측면에서 분야별 전문가들의 발표가 있을 예정이다.

주제발표에 이어 종합토론에서는 천현숙 원장(SH공사 도시연구원)이 좌장을 맡고, 유상오 실장(SH공사 미래전략실)과 윤영경 교수(고려대학교 감염내과) 및 발제자 전원이 토론자로 참여한다.

천 원장은 “이번 심포지엄 개최는 코로나19가 장기화 되는 중요한 시점에서 방역도시 서울을 위해 준비하고 갖추어야 할 도시, 건축 기준에 대해 심도 있게 논의하는 열린장”이라며 “도출된 이슈에 대한 연구와 사업추진을 통해 안전한 서울을 구축할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

