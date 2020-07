창원대 간호학과, 경남도와 보건의료인력 교육 등 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 창원대학교는 간호학과와 경남도 감염병관리원단, 공공보건의료지원단이 감염병 위기 대응 등을 위한 업무협력협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.

대학과 도는 협약에 따라 ▲감염병 위기대응 역량강화를 위한 시뮬레이션 교육 프로그램 개발 및 수행 ▲교육 프로그램 운영에 관한 인적·물적 자원 교류 및 협력 ▲경남도내 보건의료인력의 역량강화를 위한 교육 프로그램 운영 ▲경남도민 건강수준 향상을 위한 공동연구 추진 등에 협력키로 했다.

향후 3개 협약기관은 도 공공보건의료인력의 실무능력 향상을 위한 ‘코로나19 위기대응 시뮬레이션 교육프로그램’을 개발하고 다음 달 중 프로그램을 운영할 계획이다.

노윤구 창원대 간호학과 학과장은 “대학과 지자체 간 협력모델인 이번 협약을 통해 경상남도 보건의료인력의 역량강화에 기여할 수 있도록 최선을 다할 것이다”며 “나아가 대학과 지역사회의 상생모델을 구축하고 동반성장하는 기회를 만들어 나갈 것으로 기대한다”고 말했다.

