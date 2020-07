기아차, 여름 맞이 '쏘렌토 4박5일 시승' 이벤트 실시

[아시아경제 김지희 기자] 기아자동차가 여름 휴가철을 맞아 4박5일간 쏘렌토 체험 기회를 제공하는 시승 이벤트 ‘바캉스 위드 쏘렌토(Vacance with Sorento)’를 실시한다고 22일 밝혔다.

이번 시승 이벤트는 다음달 7일부터 11일까지, 같은 달 14일부터 18일까지 총 2개 차수로 운영된다. 차수별 75명씩 총 150명의 고객에게 4박5일 시승 기회가 제공한다. 각 차수별로 쏘렌토 디젤 모델과 하이브리드 모델이 각각 40대, 35대 운영한다.

기아차는 이벤트 당첨자에게 4박5일 무상 렌탈과 함께 모바일 주유 상품권 5만원권, 자동차 종합보험 가입 혜택을 준다. 만 26세 이상 운전면허 소지자는 누구나 참여 가능하다. 오는 29일까지 기아차 홈페이지를 통해 신청할 수 있고, 당첨자는 이달 31일 개별 통보된다.

아울러 기아차는 시승 완료 후 후기 및 사진을 이벤트 페이지에 직접 업로드하거나 작성 URL을 등록한 고객 전원에게 배스킨라빈스 아이스크림 모바일 쿠폰을 선물한다. 우수 후기로 선정된 10명에게는 이마트 상품권 5만원권을 경품으로 증정할 예정이다.

기아차 관계자는 “휴가철을 맞아 최근 가족 휴가를 계획하는 고객들을 위해 무상으로 차량을 대여하는 프로모션을 실시하게 됐다”며 "이번 시승 이벤트를 통해 즐거운 여름 휴가를 보내시길 기대한다"고 밝혔다.

한편 기아차는 전국 17개 상시 드라이빙 센터를 운영 중이며, 올해 6월부터는 총 1000여명에게 시승 기회를 제공하는 3박4일 전기차 주말 시승 이벤트도 진행하고 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr