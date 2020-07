부천 지역화폐 사용액 1천억원 돌파…인센티브 상향 조정 주효

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시의 지역화페 '부천페이'가 사용액 1000억원을 돌파하며 지역 상권에 활력을 불어넣고 있다.

22일 시에 따르면 부천페이 사용액은 1월 43억, 2월 82억, 3월 139억, 4월 210억, 5월 559억, 6월 859억에 이어 이달 20일 기준 1014억원으로 집계됐다.

이는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인한 심각한 경기 침체에 대응해 부천페이의 인센티브를 늘리고 판매액 한도를 상향 조치한 데 따른 것으로 분석됐다.

시는 부천페이의 사용이 지역 자금의 역외 유출을 방지하고, 소상공인 경쟁력을 강화해 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 내다봤다.

또 코로나19로 인한 경제적 어려움 등을 감안해 당초 7월 말까지 계획한 인센티브 상향 조치를 연말까지 유지하는 방안을 검토하고 있다.

한편 부천페이 구매 내역 분석 결과 사용처별로는 일반음식점, 편의점·슈퍼마켓 , 음료·식품(정육·제과 등), 의류·잡화/이·미용, 학원·서점, 병원·약국 순으로 많이 사용된 것으로 나타났다.

부천페이를 가장 많이 사용하는 연령대는 40대인 반면, 30대가 사용이 가장 적었다. 또 요일별로는 토요일에 가장 많이 사용하며, 시간대는 오후 6시~8시로 분석됐다.

장덕천 부천시장은 "부천페이는 만족도 조사에 따른 시민 의견을 수렴해가며 정책에 반영할 것"이라며 "코로나19 위기 극복을 위해 추진한 부천시의 적극적인 선제 대응이 지역 경제 성장을 견인하고 세수를 증대하는 선순환 구조로 이어지기를 기대한다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr