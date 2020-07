이재명 "서울·부산시장 무공천 주장은 오보"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 서울ㆍ부산시장 무공천 주장에 대해 '명백한 오보'라고 주장했다.

이 지사는 22일 페이스북에 올린 '서울ㆍ부산시장 공천에 대한 입장'이라는 글을 통해 "(더불어)민주당의 서울시장, 부산시장 공천 여부를 놓고 많은 논란과 제 입장에 대한 오보들이 있다"고 운을 뗐다.

이어 "공인으로서 국민과 당원들의 관심이 집중된 이 현안에 대해 생방송에서 예정되지 않은 '내심의 의견'에 대한 질문을 받았을 때 취할 태도는 답변 회피, 거짓말, 사실대로 답변 세가지 인데 거짓말은 할 수 없었고, 답변 회피는 정치기술로 매우 중요하지만 이 역시 대국민 기망일 수 있다고 생각해 사실대로 답했다"고 밝혔다.

이 지사는 하지만 "저의 이상과 현실에 대한 전체 답변 가운데 이상에 대한 발언만 떼어 내 제 실제 의사와 다르게 보도되고 있는 점은 안타까웠다"고 전했다.

나아가 "그것(공천여부)은 당원 의견 수렴을 통해 당 지도부가 결정할 일이고, 저는 당원의 한 사람으로 투표에 참여할 뿐"이라고 분명한 선을 그었다.

그는 특히 "서울시장의 무공천 논의는 당연히 서울시장의 '중대한 잘못'을 전제하는 것이고 잘못이 없다면 책임질 이유도 없는 만큼 모든 논의는 '사실이라면'을 전제로 해야 한다"며 "(일부 언론에서 보도한 것처럼)서울ㆍ부산시장 무공천을 '주장'한 것은 사실이 아니다"고 재차 강조했다.

이 지사는 다만 "대의민주제 민주공화국에서 권력을 위임받는 정치인의 가장 큰 덕목은 신뢰라고 생각한다"며 "국가행정이나 중앙정치 역시 다를 바 없기 때문에 국민에게 한 약속, 더구나 집권여당이 당규로 명시해 한 약속은 당연히 지켜야 한다고 생각한다"고 여운을 남겼다.

또 "공당의 대국민 약속이자 자기 약속인 무공천을 어기는 것이 불가피한 상황이 된다면 어겨야 한다"며 "다만 그에 상응하는 책임을 져야 하고, 석고대죄 수준의 대국민 사과와 당규개정(당원의견수렴)이 선행돼야 한다"고 강조했다.

이 지사는 끝으로 "(민주당이 서울과 부산시장을 내지 않는 원칙을 지킴으로써)청산돼야 할 적폐 세력에 어부지리를 허용한다면 이는 서울시정을 후퇴시키고 적폐귀환 허용의 결과를 초래하게 된다"며 "현실(당규 개정을 통한 공천)을 선택하는 것이 더 낫다"고 주장했다.

