통합당 "라임·옵티머스 사태에 금융위·금감원 보고 회피"

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당 사모펀드 비리방지 및 피해구제 특별위원회가 라임·옵티머스 사태와 관련, 금융위원회와 금융감독원이 의도적으로 보고를 회피하고 있다고 주장했다.

특위는 22일 성명서를 통해 "사모펀드 사기 사태의 전모를 밝히고 피해자 구제를 위한 활동에 어떻게 여야가 있고, 정부 당국자의 국회 보고가 왜 정권과 여당 눈치를 봐야 하는 일인지 이해하기가 참 어려운 일"이라며 이같이 말했다.

이들은 이날 오전 10시 라임, 옵티머스 사태와 관련해서 금융위와 금감원의 보고를 받을 예정이었지만 은성수 금융위원장, 윤석헌 금융감독원장이 특위 출석을 회피하는 바람에 보고가 무산됐다고 주장했다. 특위는 "불참의 표면적인 이유는 참석하는 보고자의 급을 맞추자는 것이었지만, 그 내면에 있는 실질적인 이유는 여당과 정권의 눈치 때문에 보고를 회피하고 있는 것"이라고 지적했다.

특위는 "대한민국 검찰이 상식적이고 정상적인 주의만 기울였더라도, 라임사태와 옵티머스 사태를 사전에 막을 수 있었다"며 한국방송통신전파진흥원이 2018년 10월 서울중앙지검에 옵티머스의 불법행위에 대한 수사의뢰서를 접수했다는 점을 꼬집었다.

특위는 "검찰은 이 수사를 거의 1년간 방치하다가 지난해 9월경 전파진흥원 관계자들을 다시 불러 조사한 지 한 달 뒤 엠지비파트너스 박준탁 대표 등을 기소하고 수사를 흐지부지 덮어버린다"며 "분명 수사의뢰서에는 옵티머스의 김재현 등을 수사해 달라고 적시되어 있음에도무슨 이유에선지 아무런 제재도 없이 유야무야되고 말았다"고 강조했다.

이들은 "이 시기는 NH증권이 옵티머스 상품을 적극적으로 판매하던 때"라며 "만약 검찰이 이때 정상적으로 수사하고, 정상적으로 점검만 했더라도 5000억원 규모의 옵티머스 사태는 미연에 막을 수 있었다"고 덧붙였다. 라임사태 역시 지난해 3월 검찰에 고발되었으나 1년간 사건이 방치됐다고 지적했다.

특위는 "정부와 여당은 왜 야당 특위에 금융위원장과 금융감독원장이 출석하여 보고하는 것을 불편해하는 것인지, 왜 눈치를 주는 것인지 명확한 이유를 밝혀라"며 "문재인 대통령은 석연치 않은 부분에 대해 대통령이 지시해서 명명백백하게 진실을 규명하도록 하라"고 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr