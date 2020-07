[클릭 e종목]"에스폴리텍, 코로나19 비말차단 가림막 설치 수요 급증"

[아시아경제 유현석 기자] KTB투자증권은 에스폴리텍 에스폴리텍 050760 | 코스닥 증권정보 현재가 7,470 전일대비 260 등락률 +3.61% 거래량 242,147 전일가 7,210 2020.07.22 09:06 장중(20분지연) close 에 대해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 비말 차단 가림막 설치 수요가 급증하고 있다고 22일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

에스폴리텍은 광학용 시트와 필름, 엔지니어링 플라스틱(EP) 전문 제조 업체. 주요 제품은 TV용 도광판, 확산판, 산업용 EP 으로 1Q20 기준 매출비중은 광학용 시트·필름 49.6%, 엔지니어링 플라스틱 50.4% 등이다.

김재윤 KTB투자증권 연구원은 "에스폴리텍의 엔지니어링 플라스틱은 방음벽, 지붕재로 쓰이는 PC sheet, 항공용으로 쓰이는 난연 PC 등 다양한 산업용 플라스틱을 포함한다"며 "현재 미국은 경제 재개 시작되며 아크릴판 가림막 설치 수요 급증 중인데 미 질병통제예방센터의 지침에 따라 사무실, 공장, 소매점, 음식점 등 대면 접촉이 있는 장소에 아크릴판 가림막 설치 수요가 폭발적으로 증가하고 있다"고 말했다.

그는 "5월 말부터 관공서, 대중교통을 시작으로 아크릴판 수요가 급증했으며, 월마트 등 대형 쇼핑몰에서 소매점까지 가림막 설치가 이어지며 미국 내 아크릴판 품귀현상이 이어지는 중"이라며 "7월 KOTRA 자료에 따르면, 실제로 미국 내 아크릴판 생산업체의 주문 수량은 6배에서 30배까지 폭등한 것으로 파악된다"고 설명했다. 이어 "이에 따라 에스폴리텍의 비말 차단용 가림막인 바이펜스·바이쉴드 미국 향 주문수량도 2분기부터 폭발적으로 증가하며 바이펜스·바이쉴드 생산라인 Full CAPA 수준에 도달했다"고 강조했다.

KTB투자증권은 현재 미국 수주 물량 고려 시 에스폴리텍의 올해 매출액은 1750억원, 영업익은 200억원으로 전년 대비 각각 29.6%, 34.2% 증가할 것으로 내다봤다.

