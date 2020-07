기업은행, 혁신금융그룹장 등 부행장 3명 승진 인사(종합)

[아시아경제 김민영 기자] 기업은행은 21일 부행장 3명에 대한 승진 인사을 실시했다고 밝혔다.

신임 부행장에는 김형일 글로벌사업본부장을 혁신금융그룹장으로 선임했다. 조봉현 IBK경제연구소장을 본부장급에서 부행장급으로 승진시켰고, 장민영 강북지역본부장을 리스크관리그룹장으로 임명했다. 이들의 임기는 오는 23일부터다.

김 신임 부행장은 글로벌사업부장, 전략기획부장 등을 거치면서 글로벌 감각과 기획력을 갖췄다. 윤종원 행장의 ‘혁신금융’을 추진할 수 있는 적임자라는 평가다.

조 신임 부행장은 중소기업과 통일 정책 관련 분야 전문가로 중장기 전략 수립 및 경영진의 의사결정 등 경영활동을 지원하는 '싱크탱크' 역할을 하게 될 것으로 기대된다.

장 신임 부행장은 현장 경험과 더불어 IBK경제연구소, 자금부, 기업설명회(IR) 부서 등을 두루 거쳤다. 금융시장 이해도와 재무회계, 리스크 관리 관련 풍부한 식견을 보유했다는 평가다.

윤종원 기업은행장은 “취임 초 혁신금융·바른경영을 양대 축으로 혁신경영을 통해 초일류 글로벌 금융그룹으로 만들겠다는 비전을 제시했다”면서 “이번 조직개편으로 은행 경영 혁신을 위한 탄탄한 토대를 마련하고 중소기업에 대한 지원과 금융소비자보호를 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

