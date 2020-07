백창희 여수백병원 원장, 지역 첫 의료계 아너소사이어티

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 백창희 여수백병원 원장이 여수지역 의료계 최초로 아너 소사이어티에 가입했다.

21일 전남사회복지공동모금회(회장 노동일)에 따르면 전남99호 회원이자 여수시 아너 소사이어티 15번째 회원이 된 백 병원장이 기부한 성금은 여수시 복지사업비 및 의료취약계층 청소년들의 의료비 지원 등으로 사용될 예정이다.

이날 가입식에는 권오봉 여수시장, 노동일 전남사회복지공동모금회 회장 등 관계자들이 참석했다.

권오봉 시장은 “코로나19로 인한 사회경제적 침체 속에서도 여수시 의료계에서 처음으로 아너 소사이어티에 가입해 주신 여수백병원 백창희 병원장에게 깊은 감사를 드린다”며 “앞으로도 각계각층에서 나눔을 실천하는 전도사가 많이 나오길 기대한다. 모두가 잘 사는 행복한 여수 만들기에 적극 동참해 주시기 바란다”고 말했다.

노동일 회장은 “그동안 여수지역은 기업인과 자영업 중심으로 아너 소사이어티 가입이 활성화됐었는데, 이번 백창희 병원장님의 가입을 통해 더 많은 의료인들이 지역의 소외된 곳을 들여다보고 나눔을 실천하는 계기가 되기를 소망한다”고 밝혔다.

백창희 병원장은 “2005년 여수 백병원 개원 이후 현재까지 다양한 방법으로 사회적 취약계층을 위해 나눔 활동을 실천해 오고 있지만, 이번 전남사회복지공동모금회를 통해 더욱 더 적극적으로 주위에 소외된 취약계층 봉사를 결심하게 됐다”고 소감을 전달했다.

백창희 병원장은 경희대학교 정형외과 전문의 자격을 취득했다. 지난 2005년 2월 개원 이래 어깨 관절 치료를 중점으로 특화된 전국구 병원으로 성장했으며, 국내 최초 어깨치료 가이드북 2권까지 출간한 이력이 있다.

또, ▲여수 지역적 특성상 섬에 계시는 주민분들을 위한 의료봉사 ▲저소득학생들을 위한 교복나눔후원 ▲지역 노인분들에게 무료급식 제공을 위한 ‘성산공원 빨간밥차’에 참여하는 등 곳곳에서 매년 지역사랑 실천을 보여주고 있다.

한편 아너 소사이어티(Honor Society)는 사회복지공동모금회가 만든 개인 고액 기부자 클럽으로 1억 원 이상 기부하거나 약정 기부할 경우 회원으로 가입할 수 있다.

현재 아너 소사이어티는 백창희 신규 회원을 포함해 전남도 99명(여수 15명), 전국 2324명이 가입돼 있다.

여수지역 아너 소사어이티 회원으로는 ▲김경수·차정례 부부(여수 백수초밥 운영) ▲강재헌 시의회의원 ▲박수관 ㈜YC-TEC 회장 ▲ 김철희 대신기공 대표 ▲우종완 ㈜동양 대표, ▲이대안(메가박스 여수점 대표)·최영미(㈜영해 대표)부부 ▲박형근 ㈜베스코 대표 ▲위재춘 여상종합나무 대표 ▲정성호 ㈜용호기계기술 대표이사 ▲김종휘 ㈜제일E&C 대표 ▲장영 ㈜하이테크엔지니어링 대표이사 ▲박원균 ㈜스타테크 회장 등 14명의 회원이 지역사회 나눔을 실천해 오고 있다.

전남지역 의료인 아너소사이어티 회원은 99명의 회원 중 21명으로 지역별로 여수 1명, 순천 1명, 영광 2명, 목포 11명, 구례 1명, 장성 1명, 장흥 1명, 해남 1명, 강진 1명, 화순 1명이다.

