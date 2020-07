주일미군, 코로나 감염자 첫 발표…"140명 감염"

[아시아경제 최동현 기자] 주일미군사령부가 21일 일본 내 미군 기지별로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 양성 판정자 수를 처음 공개했다.

사령부는 이날 홈페이지를 통해 지난 16일 기준 코로나19 양성 판정자가 10개기지에서 140명으로 집계됐다고 밝혔다. 교도통신에 따르면 이 수치엔 과거에 코로나19 양성 판정을 받았다가 지금은 음성이 된 사람은 포함되지 않았다.

기지별로 보면 미군 관계자 집단 감염 사태가 발생한 오키나와(沖繩)현 내 확진자가 123명으로 전체의 90%를 차지한다. 오키나와에 있는 후텐마(普天間) 비행장과 캠프 한신에서만 각각 64명, 51명이 코로나19 양성 판정을 받았다.

앞서 고노 다로(河野太郞) 일본 방위상은 이날 기자회견에서 주일미군사령부가 일본 내 미군 기지별 감염자 수를 일괄 공표하기로 합의했다고 밝혔다. 그동안 일본 내에선 주일미군 관계자의 코로나19 확진 사례가 속출하는데도 일본 정부나 주일미군이 관련 정보를 제대로 공개하지 않아 비판이 제기된 바 있다.

한편, 주한미군은 간헐적으로 특정 기간의 코로나19 확진자 수를 공개하고 있지만 전체 감염자 및 기지별 감염자 수는 발표하지 않고 있다.

