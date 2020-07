백군기 용인시장 "양지 화재사고 최선 다해 지원"

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 백군기 용인시장은 21일 처인구 양지면 제일리 양지SLC물류센터 화재 현장을 방문해 구조활동을 지원하고 사고 수습에 최선을 다할 것을 당부했다.

백 시장은 "많은 소방인력과 장비를 투입하는 등 구조에 최선을 다했으나 인명 손실이 발생해 안타까운 마음 뿐"이라며 "고인들의 명복을 빌며 무료 법률지원을 하는 등 사고 수습에 최선을 다하겠다"고 약속했다.

용인시는 이에 따라 백 시장을 본부장으로 하는 재난안전대책본부를 설치하고, 유가족 연락과 행정지원을 비롯한 사고 수습에 최선을 다하기로 했다. 또 용인시 고문변호사를 통해 피해자들의 법률지원에도 나선다.

사망자 보상과 장례위원회 구성, 부상자 치료 등은 해당 물류센터 지하층을 운영하는 오뚜기물류서비스에서 맡는 것으로 전해졌다.

백 시장은 앞서 이날 화재 발생 보고를 받은 뒤 곧바로 현장을 찾아 응급의료소와 지휘소 설치를 독려하고, 아주대병원에 응급의료 지원을 요청하는 등 구조활동을 지휘했다.

이날 화재는 오전 8시 30분께 지하 4ㆍ지상 5층인 물류창고의 지하 2층에서 발생했고 지하 4층에서 미처 대피하지 못한 5명이 사망하고 8명이 부상하는 등의 인명피해를 냈다.

한편, 백 시장은 이날 화재 피해자 유족과 아픔을 함께 하는 의미에서 전 직원에게 음주를 자제하는 등 애도 분위기를 유지하도록 긴급 지시했다.

