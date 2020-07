[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 반짝 더위가 찾아온 21일 경남 함양군 안의면 용추폭포를 찾은 피서객들이 암반 위에서 떨어지는 폭포수를 배경으로 사진을 찍으며 더위를 식히고 있다.

