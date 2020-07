비디아이, 美 엘리슨과 ‘비대면’ IR 개최…"FDA 임상 3상 속도 낼 것"

[아시아경제 유현석 기자] 비디아이 비디아이 148140 | 코스닥 증권정보 현재가 9,260 전일대비 240 등락률 -2.53% 거래량 2,810,005 전일가 9,500 2020.07.21 14:01 장중(20분지연) close 가 바이오 사업의 핵심인 미국 신약 개발업체 ‘엘리슨’ 인수와 항암 신약 개발에 대한 청사진을 제시했다.

비디아이는 여의도 콘래드 호텔에서 기업설명회를 개최했다고 21일 밝혔다. 비디아이는 이번 설명회를 통해 바이오 사업 부문에 대한 비전과 ‘엘리슨 파마슈티컬스’를 소개했다.

김일강 비디아이 대표의 환영사를 시작으로 에드윈 토마스 엘리슨 대표는 화상 플랫폼 ‘스카이프’(skype)를 통해 비대면 방식으로 회사와 신약 파이프라인에 대해 설명했다. 김 대표는 “비디아이는 미래 신성장 동력으로 바이오 사업 역량을 극대화해 항암 치료제 개발 등 난치성 신약 개발 등을 통해 인류 발전에 이바지하는 글로벌 기업이 되겠다”며 “그 첫걸음은 미국의 엘리슨으로 향후 지속적으로 항암 신약 파이프라인을 확대하고 국내 신약개발 연구개발(R&D) 센터를 설립해 독자적인 신약개발 회사로 거듭나겠다”는 포부를 밝혔다.

엘리슨은 췌장암 2차 치료제 '글루포스파미드'에 대한 임상을 빠르게 진행한다는 계획이다. 현재 미국에서는 환자를 모집 중이며 올해 연말이나 내년 초에는 중국과 유럽에서도 진행할 예정이다. 에드윈 토마스 엘리슨 대표는 “엘리슨이 보유한 ‘글루포스파미드’는 현재 미국 내에서 승인된 유일한 단일 2차 치료제 후보로 임상적으로나 시장성 면에서 독보적인 위치를 선점하고 있다”며 “ILC(흡입형 지질 결합형 시스플라틴)는 미국과 유럽에서 희귀 의약품으로 지정됐고, 광범위한 특허 취득으로 향후 7~10년간 복제가 불가능하다”고 말했다. 이어 "다른 바이오 기업들과는 다르게 엘리슨은 다양한 포트폴리오를 보유하고 있어 위험도가 낮다"고 덧붙였다.

그는 “인수 자금은 글루포스파미드의 임상 3상 연구와 임상 2, 3상을 진행 중인 ‘ILC’, DBD(뇌종양 및 기타 암 치료를 위한 경구용 화학요법)를 포함해 모든 파이프라인의 효율적 연구 개발에 사용할 계획”이라며 “엘리슨은 비디아이의 구성원을 이사회 멤버로 영입해 전략적인 관계를 맺어 양사간의 시너지가 기대된다”고 덧붙였다.

비디아이는 지난 4일 엘리슨의 지분 51%를 2080만달러(약 250억원)에 인수하는 계약을 체결하면서 사업 포트폴리오 다각화에 나섰다. 엘리슨은 희귀질병 및 암 전문 치료제를 개발하는 미국의 제약 바이오 기업이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr