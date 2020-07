[아시아경제 온라인이슈팀] 패션 매거진 싱글즈가 2018년부터 공개 연애를 시작해 5년째 만남을 이어오고 있는 현아와 던 커플의 화보를 공개했다.

20일 공개된 화보에서 현아와 던은 범접할 수 없는 그들만의 강렬한 아우라를 유감없이 발휘하며 프로페셔널하게 촬영장 분위기를 리드했다.

특히 함께하는 촬영 컷에서는 눈빛만 봐도 통하는 찰떡 호흡으로 혼자일 때보다 빛나는 컷을 완성했다.

한편, 현아와 던은 지난해 11월 각각 '플라워샤워'와 ‘MONEY’로 활동, 기존과는 또다른 매력과 새로운 개성을 드러내며 가요계의 대표 뮤지션으로 입지를 다졌다.

행동 하나하나, 서로에게 보내는 눈빛까지 다른 듯 닮아 있는 현아, 던 커플의 카리스마 화보는 싱글즈 8월호에서 만나볼 수 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr