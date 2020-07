광주은행, 기존 2층 ‘진월동지점’ 인근 1층으로 이전

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 기존 2층에 위치했던 진월동지점을 인근 건물의 1층으로 이전했다고 21일 밝혔다.

그동안 광주은행 진월동지점은 상권이 밀집되고 유동인구가 활발한 지역에 위치함에도 불구하고 2층에 있어 금융취약계층을 비롯한 고객의 이용에 애로사항이 있었다.

이번에 1층으로 이전, 접근성과 편의성을 개선함으로써 고객들의 만족도가 크게 향상될 것으로 보인다.

송종욱 광주은행장은 “고객의 편리한 금융생활은 물론 금융취약계층의 불편을 해소하기 위해 광주·전남 지역의 2층 이상 영업점을 선별해 1층으로 점진적으로 이전하고 있다”며 “질높은 금융서비스 제공을 통해 고객중심과 지역밀착경영을 실천함으로써 지역과 함께 상생하는 광주·전남 대표은행으로 거듭나겠다”고 말했다.

한편, 광주은행은 하반기 경영전략으로 지역밀착경영, 수익성과 건전성을 확보한 탄탄한 내실경영, 디지털 역량 제고를 제시했으며 지역밀착경영을 강화하기 위해 점포 이전 등 다방면의 노력을 기울일 계획이다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr