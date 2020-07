찾아가지 못한 개인연금 매년 평균 280억

[아시아경제 오현길 기자] 금융감독원은 상속인 금융거래 조회서비스 신청정보를 활용해 찾아가지 않은 개인연금 내역을 알려주겠다고 21일 밝혔다.

상속인이 몰라서 찾아가지 못한 개인연금이 매년 평균 280억원 가량 발생한 것으로 추정된다.

2017년 1월1일부터 지난해 1월31일까지 금감원에 접수된 상속인 금융거래 조회서비스 신청정보 약 37만건을 보험협회를 통해 피신청인(사망자)의 보험가입내역 정보 등을 확인하고, 찾아가지 않은 개인연금이 있는 것으로 확인된 신청인에게 우편으로 안내하는 방식이다.

금감원은 다음달까지 신청인 확인 작업을 완료하고 9월 중에 안내 우편을 발송할 예정이다. 해당 우편을 받은 상속인은 해당 보험사를 방문해 청구하면 된다.

금감원 관계자는 "보이스피싱 사기 예방을 위해 신청인에게 우편으로만 안내할 예정"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr