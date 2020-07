셀리버리, 미국 암학회서 '코로나19' 면역치료제 iCP-NI 보고

[아시아경제 유현석 기자] 셀리버리 셀리버리 268600 | 코스닥 증권정보 현재가 99,500 전일대비 1,500 등락률 +1.53% 거래량 245,819 전일가 98,000 2020.07.21 10:14 장중(20분지연) close 는 21일 미국 암학회 (AACR) 주관 '코로나19와 암 (COVID-19 & CANCER)' 특별 컨퍼런스에서 '내재면역 제어 항바이러스·항염증 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 면역치료제 iCP-NI'를 보고했다고 21일 밝혔다.

이번 코로나19와 암 컨퍼런스에는 미 국립 알레르기 및 전염병 연구소(National Institute Of Allergy And Infectious Disease: NIAID) 앤서니 파우치(Anthony Fauci) 소장이 기조 연설자로 참여했다. 현재 전세계적인 판데믹인 코로나19 관련 최신 치료제와 백신 연구결과가 발표됐다.

셀리버리는 '핵위치신호서열의 세포 내 전송은 싸이토카인·케모카인 발현을 조절하면서 코로나19에 의한 염증반응을 억제한다'라는 제목으로 발표됐다.

셀리버리는 바이러스성 감염 설치류 모델(마우스)과 코로나19 감염 영장류 모델(원숭이)에서 도출된 뛰어난 항바이러스·항염증 결과를 중심으로 발표했다. iCP-NI는 내재면역(innate immunity)을 제어해 싸이토카인폭풍에 의한 면역세포 파괴를 억제한다. 활성화 된 내재면역세포들로 하여금 바이러스와 바이러스에 감염된 폐기관지 세포들을 동시에 제거하면서 항바이러스 및 항염증 효과를 나타내는 코로나19 면역치료제로 소개됐다.

셀리버리 측은 iCP-NI 1회 투여 후 코로나19 감염 원숭이의 임상증상(clinical sign)인 산소 포화도, 분당 호흡수, 심장 박동수, 혈당이 정상수준으로 회복되고 호흡기 내 코로나 바이러스 수까지 감소했다. 매우 탁월한 치료효능이 발표됐다는 것이 회사 측의 설명이다.

조대웅 셀리버리 대표는 "특별 컨퍼런스 참여를 통해 iCP-NI의 존재와 효능평가 결과를 학계 및 산업계에 최초로 보고했으며 코로나19 치료제로서의 iCP-NI 개발 현황을 전세계에 공표해 참여한 글로벌 제약사들의 큰 관심을 받고 있다"며 "이를 독자 임상개발과 동시에 라이센싱 아웃(L/O) 사업에 적극적으로 이용해 코로나19 면역치료제로 최단 기간 내 산업화 하는데 최선을 다하겠다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr