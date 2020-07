CU, 10번째 지역 특산물 '홍천 곤드레 간편식 시리즈' 출시

[아시아경제 이승진 기자] CU가 10번 째 지역 특산물 간편식 시리즈를 선보인다.

CU는 강원도 홍천군과 맺은 업무협약에 따라 홍천군 농가에서 주재료를 제공받아 BGF리테일이 개발한 '홍천 곤드레 간편식 시리즈'를 출시한다고 21일 밝혔다.

해당 시리즈는 모두 청정 홍천군의 해발 800~1000m 고랭지 밭에서 친환경 방식으로 재배된 곤드레가 듬뿍 들어간 상품들로, 홍천 곤드레 정식(5500원), 곤드레 김밥(2500원)과 삼각김밥(1200원) 세 가지로 출시된다.

홍천 곤드레 정식은 향긋한 곤드레 나물의 맛을 한 입 가득 느낄 수 있는 곤드레밥과 마늘과 더덕을 넣어 고추장 양념에 직화 방식으로 굽는 강원도식 제육볶음을 담은 건강 도시락이다.

해당 상품은 메밀전병, 감자전, 옥수수전 등 강원 지역에서 주로 잔칫날이나 명절에 상에 올리는 세 가지 이색 전과 여름 제철 김치인 오이소박이, 영양만점 취나물 무침도 함께 구성했다.

홍천 곤드레 김밥은 고소한 참깨 밥에 짭조름하게 간한 곤드레 나물과 당근, 우엉, 맛살 등 다채로운 토핑을 더해 푸짐하게 즐길 수 있으며, 홍천 곤드레 삼각김밥은 곤드레밥 안에 간장 소불고기를 가득 토핑해 든든한 한 끼로 손색 없다.

CU를 운영하는 BGF리테일은 국내 농수축산가의 소비 활성화를 돕기 위해 강원, 전남, 제주 등 전국 다섯 개 도(道) 산하 지자체와 업무협약을 맺고 우수한 품질의 특산물을 활용한 먹거리를 선보여왔다. 홍천 곤드레 간편식 시리즈는 10번째 결과물이다.

CU는 앞서 보성군의 녹차과 꼬막, 횡성군과 안동시의 한우, 완도군의 감태와 전복, 제주도의 백년초와 흑돼지, 고창군 장어, 의성군 마늘을 활용한 아홉 가지 지역 특산물 간편식 시리즈를 선보이며 우리 농수축산가의 대규모 판매처로 자리매김 했다.

정재현 BGF리테일은 간편식품팀 MD는 “코로나19로 인해 홍천군의 대표적인 지역 축제인 산나물축제가 취소되면서 어려움을 겪고 있는 곤드레 농가를 지원하기 위해 이번 상품들을 기획했다”고 말했다.

