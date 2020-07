서범수 "故 박원순 고소사실, 청와대서 흘러나갔을 개연성 높아"

[아시아경제 이지은 기자] 서범수 미래통합당 의원이 고 박원순 서울시장의 고소 사실이 청와대에서 흘러나갔을 개연성이 높다고 지적했다.

서 의원은 21일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연, "국정상황실에서 고 박 시장 쪽으로 흘러갔든지 아니면 그 주변에 정보IO들을 통했을 것"이라며 이같이 말했다.

고 박 시장에게 고소사실이 유출된 정황과 관련해 경찰이 의심을 받고 있는 데 대해서는 "흘러나갈 수 있는 부분들이 서울청하고 경찰청인데, 경찰청하고 서울청이면 그 수사 라인 내지는 보고라인에서는 거의 유출될 가능성이 없다"며 "제가 되었을 경우에 제1차적으로 지목을 당할 사람들이 그 사람들"이라고 지적했다.

서 의원은 "단지 좀 추측을 하고, 가능성 있다고 보는 게 청와대까지 국정상황실까지 보고를 했고, 그 국정상황실에서 박원순 시장 쪽으로 흘러갔다는 것"이라며 "아니면 그 주변에 서울시청 담당하는 정보IO도 있고 지금 서울시장 비서실에 업무연락관으로 파견된 정보형사도 한 사람 있는데, 그 사람을 통해서 흘러간 게 아닌지 하는 생각"이라고 설명했다.

김창룡 경찰청장 후보자는 인사청문회에서 고 박 시장에 대해 '고인이 되었기 때문에 공소권 없음으로 결론날 수밖에 없다'는 입장을 유지했다. 이에 대해 서 의원은 "법 형식상으로 보면 그런 게 맞을 순 있으나 국민들이 많은 의혹을 가지고 많은 관심을 가지고 있다"며 "2019년 문재인 대통령께서도 법무부 김학의 차관이나 아니면 장자연 사건을 재수사 지시하시면서 '공소시효 여부에 관계 없이 검찰과 경찰이 명운을 걸고 수사하라' 라고 지시한 적이 있다"고 말하며 수사의 필요성을 강조했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr